Direto da redação

O humorista Thiago Ventura apresenta seu novo show em Osasco nesta quarta-feira (11) em duas sessões: às 19h e às 21h30 no Teatro Aspro.

Atualmente, Ventura está em seu quinto show solo de stand up, o Modo Efetivo parte 2 | Sujeito Homem. O comediante já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil e faz parte dos elencos dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo, Jokes e a Culpa é do Cabral.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios.