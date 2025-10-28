Torneio de Xadrez José Zimerman aconteceu neste sábado (1º) em Taboão da Serra; inscrições vão até 29 de outubro

Por Samara Matos, na redacão

O Torneio de Xadrez José Zimerman – 4ª Etapa reuniu jovens enxadristas neste sábado, 1º de novembro, na Praça Nícola Vivilechio, 334, Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra, das 8h30 às 15h30.

O evento é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, divididos em categorias por idade: Kids (7 a 8 anos), Mirim (9 a 10 anos), Teen (11 a 12 anos) e Juvenil (13 a 17 anos).

Como participar

As inscrições seguem abertas até 29 de outubro, ou até acabarem as vagas, que são limitadas a 200 participantes.

Alunos de escola pública : inscrição gratuita.

Alunos de escola particular: R$ 30,00 (+ R$ 3,00 de taxa), parcelável em até 6x.

⚠️ É importante preencher os dados da criança que vai jogar, não do responsável.

As inscrições podem ser feitas pelo site Sympla: clique aqui para se inscrever.

Informações importantes

Cancelamento : pedidos pagos podem ser cancelados até 7 dias após a compra, desde que a solicitação seja feita 48 horas antes do evento.

Edição de participantes: possível apenas uma vez, até 24 horas antes do torneio.

O Torneio José Zimerman é uma oportunidade para que crianças e adolescentes aprendam xadrez, desenvolvam raciocínio lógico e socializem com outros jovens da região.

Para dúvidas, entre em contato com os organizadores pelo WhatsApp (11) 93223-4617 ou pelos e-mails comunicacao@institutojz.org e contato@institutojz.org.