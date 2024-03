“Torresmo é melhor que muita gente”: Cintia, do Restaurante Tia Lourdes, explica o segredo do sucesso em Taboão da Serra

Por GJ, Na Redação

O “Na Redação Podcast” do Taboão em Foco recebeu a empresária e gestora de Recursos Humanos, Cíntia Menegazzo, que participa da administração do Restaurante da Tia Lourdes. O restaurante familiar, localizado no Intercap, em Taboão da Serra, é conhecido pelos seus pratos tradicionais como a feijoada e o torresmo. Na entrevista, Cíntia fala sobre o sucesso do empreendimento que começou com seu pai e que hoje tem como desafio manter as raízes do passado e utilizar as novas ferramentas da atualidade como o delivery e as redes sociais.

Formada em psicologia, Cintia conta que levou a expertise para o lado organizacional, onde estudou gestão de negócios. Com isso, ela, além de estar à frente do Restaurante Tia Lourdes, na área de Recursos Humanos, ela também segue ministrando treinamentos, palestras e consultorias. Inclusive, o seu marido é seu sócio e contou de onde vem o famoso slogan “torresmo é melhor que muita gente”. “Numa brincadeira com meu marido. Torresmo e treinamento começam com a mesma letra”, brincou.

Entre os assuntos abordados, Cíntia pode explicar a filosofia de trabalho da empresa, que tem o intuito de fidelizar o cliente tanto pelo produto, quanto pelo atendimento. Para isso, a ideia é tratar o cliente de forma que ele se sinta acolhido. “Teve um casal que foi comemorar 12 anos de namoro comendo torresmo. Ela avisou que ia, a gente preparou tudo para ela, um pudinzinho. Minha mãe para o que está fazendo e vai lá”, relembrou Cintia.

Futuro



Apesar do sucesso, a empresária descarta a ideia de franquear o restaurante enquanto sua mãe estiver viva. Porém, já observando a necessidade de expansão, há estudos para ampliar o horário de funcionamento para os domingos.

Serviço



Restaurante Tia Lourdes

Avenida Felício Baruti, 238, Cidade Intercap / Taboão da Serra / SP

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 18h.