Trecho municipalizado da Rodovia Régis Bittencourt passa a se chamar Avenida Aprígio Bezerra da Silva

A Prefeitura de Taboão da Serra publicou decreto nomeando o trecho municipalizado da Rodovia Régis Bittencourt como “Avenida Aprígio Bezerra da Silva”. Na publicação, o atual prefeito Aprígio, explica que o nome “é prolongamento natural da Avenida”, que já existe, às margens da BR, na altura dos condomínios da Cooperativa Habitacional Vida Nova.

O nome da via paralela é uma homenagem ao pai do atual prefeito Aprígio, mas foi aprovado e sancionado em 2006. A lei é de autoria do então vereador Engenheiro Nei. Atualmente, um projeto na Câmara Municipal – que não entrou em votação – propunha batizar a rodovia municipalizada como Avenida 19 de Fevereiro.