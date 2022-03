Direto da redação

Três carros foram incendiados na madrugada desta terça-feira, dia 1º de março, no estacionamento de um condomínio na Estrada São Francisco em Taboão da Serra. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela manhã aguardava a perícia para identificar as causas do incêndio.

Uma câmera instalada a poucos metros do local deve solucionar esse caso, se foi incêndio acidental ou provocado por alguma pessoa. De acordo com informações de moradores, ninguém ficou ferido.