TV Taboão em Foco inicia entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Taboão da Serra

Direto da redação

O Taboão em Foco começa na noite desta segunda-feira (25) uma série de entrevistas com os pré-candidatos a Prefeitura de Taboão da Serra nas eleições de 2020. A conversa será ao vivo a partir das 19h, de forma remota, no canal da TV Taboão em Foco no Youtube. [BASTA CLICAR AQUI]

“A conversa é uma possibilidade para que os cidadãos taboanenses conheçam um pouco mais quem são os candidatos que desejam comandar a nossa cidade pelos próximos quatros anos”, afirma Allan dos Reis, jornalista que comandará a série de entrevistas.

A primeira entrevista será com a socióloga Najara Costa, do Psol. Ela é a única mulher na disputa eleitoral. Todos os pré-candidatos serão convidados para conceder entrevista. Sempre que confirmado o novo entrevistado, o Taboão em Foco confirma em suas redes.

Com quase 300 mil habitantes, o município é o mais adensado do Brasil e América Latina, cujo título de “Formigueiro das Américas” deve ser ratificado no próximo Censo, adiado em decorrência da pandemia do coronavírus.

Inicialmente a eleição está prevista para acontecer no dia 4 de outubro, mas no Congresso Nacional existe a discussão para adiar o pleito para o final de novembro ou início de dezembro deste ano.