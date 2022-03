Uber Eats anuncia fim da entrega de refeições a partir desta terça (8)

Direto da redação

A Uber Eats no Brasil anunciou o fim da entrega de refeições a partir desta terça-feira (8). No comunicado feito via email a clientes, a empresa diz que o aplicativo “passa a disponibilizar apenas a seleção de supermercados, lojas especializadas, farmácias, pet shops, lojas de bebidas e outros artigos que poderão ser entregues via Cornershop by Uber”.

A companhia diz que “está iniciando o ano de 2022 com algumas mudanças importantes” e, de forma clara, afirma que, “a partir de 8 de março, você não terá mais a opção de fazer pedidos em restaurantes na plataforma Uber Eats”.

Confira a mensagem da Uber Eats no Brasil:

“A partir de agora, vamos concentrar nossos esforços para oferecer a melhor experiência aos usuários na entrega de itens de conveniência e mercado via Cornershop by Uber. Com isso, após 7 de março, não será mais possível pedir refeições em restaurantes pelo nosso app.

Nosso principal objetivo daqui para a frente será oferecer acesso à maior e melhor seleção de supermercados, lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos no aplicativo do Uber Eats. Tudo para que você possa ter ao seu alcance tudo o que precisar, com a melhor experiência possível, desde a escolha dos itens até a entrega.

Além disso, continuaremos expandindo nossa oferta de soluções de delivery para empresas com o Uber Direct, que permite a entrega dos mais diversos tipos de produtos em alguns minutos, por meio da rede de motoristas e entregadores parceiros da Uber.”