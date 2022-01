Uber Eats vai encerrar entregas de restaurantes no Brasil em março

Por Samara Matos, na redação

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (6), a Uber afirmou que vai encerrar os serviços de entregas de restaurantes do Uber Eats no Brasil a partir do dia 8 de março. Em suma, segundo a empresa, o serviço vai ser reposicionado para trabalhar com as tecnologias da Cornershop, resultando em um novo foco para a entrega de itens de conveniência e mercado.

“Nosso principal objetivo daqui para frente será oferecer acesso à maior e melhor seleção de supermercados, lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebida e outros artigos no aplicativo Uber Eats”, afirmou a empresa. Ela também se comprometeu a continuar investindo no sistema Uber Direct, que conecta entregadores e motoristas parceiros a empresas que buscam soluções de delivery.

Portanto, a Uber afirma que o aplicativo do Uber Eats continuará funcionando e que não será preciso instalar um software próprio ao Cornershop para usá-lo em sua nova fase. A decisão não deve afetar os demais serviços da empresa, que tem foco principal nas soluções de mobilidade oferecidas por modalidades como Uber X, Uber Black e Uber Moto, entre outros.

Fechamento do Uber Eats está ligado a novo projeto de lei

O anúncio do encerramento da entrega de refeições de restaurantes aconteceu um dia após a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última quarta-feira (5) ele sancionou um projeto de lei que obriga empresas de aplicativo a contratar seguro para acidentes durante o período de trabalho de seus entregadores.

Mas, a empresa não citou a sanção do projeto de lei como um dos motivos para a decisão, se limitando a afirmar que ela é reflexo de uma mudança de estratégia interna. À CNN Brasil, a companhia afirmou que está “oferecendo todo o suporte aos restaurantes durante esse período de mudança”, especialmente àqueles que só entregam pelo Uber Eats.

“A eventual escolha de utilização de outro app de delivery é do próprio restaurante, portanto nossa recomendação é entrar em contato direto com o mesmo”, complementou a companhia. As promoções e créditos associados ao aplicativo continuam valendo até o dia 7 de março, e qualquer saldo disponível após essa data poderá ser usado em outros serviços da Uber.