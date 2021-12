Uber Moto começa a operar em Osasco; veja como funciona

Direto da redação

O novo serviço de transporte da Uber começou a operar nesta segunda-feira (6) na cidade de Osasco. Trata-se do Uber Moto, serviço de transporte em duas rodas.

Com a novidade, os usuários do app poderão se deslocar pela cidade de motocicleta, por um preço, segundo a empresa, menor do que o do UberX – atual alternativa mais barata para carros.

Vale ressaltar que a gigante do aplicativo de transporte mudou sua sede de São Paulo para Osasco neste ano.

O Uber Moto funciona de forma semelhante a chamar um carro particular, e tudo é feito dentro do mesmo app. Basta apenas selecionar o percurso, conferir estimativa de preço, tempo de deslocamento da viagem e solicitar um motociclista.

Para ser um motociclista parceiro, é necessário ter mais de 18 anos, possuir CNH há mais de dois anos e com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada). Esses são os mesmos requisitos para entregadores do Uber Eats, o que incentiva a categoria a ingressar em mais uma oportunidade na plataforma.

De maneira similar a outras modalidades, o Uber Moto também conta com um seguro contra acidentes pessoais para clientes e motoristas. Além disso, os condutores receberão conteúdo educacional sobre segurança nas ruas, para estimular a direção segura e o respeito às leis de trânsito.