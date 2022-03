UBS Jardim América muda de nome: UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

O prefeito Aprígio (Podemos) sancionou na última sexta-feira (25) o projeto de lei que altera o nome da UBS do Jardim América para “UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade”. O PL é de autoria do vereador André Egydio (Pode) e foi aprovado pela Câmara no início do mês.

“Doutora Tânia trabalhou como médica em várias UBS, mas se fixou na UBS Jardim América. Ela era uma pessoa especial. Não só porque faleceu. […] Era uma pessoa destinada, amava a profissao e o ser humano. Ela fazia uma consulta como ninguém faz nos tempos de hoje. Ela sabia ouvir, conversar, investigar. Era uma especialidade”, afimra Egydio.

A médica é uma das vítimas da Covid-19 e morreu em dezembro de 2020.