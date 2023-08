Ubs Oliveiras/Marabá recebe Prefeitura No Seu Bairro neste sábado (26)

Da PMTS

Sábado, 26/08, é dia de Prefeitura no Seu Bairro na Unidade Básica de Saúde (UBS) Oliveiras/Marabá (Rua Maria Inês, 34, Jardim Oliveiras). A ação social que reúne diversos programas e serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, cidadania, meio ambiente, esporte, cultura e muito mais, acontece das 10h às 16h e é aberta a toda população. Esta será a 8ª edição do Prefeitura no Seu Bairro.

“Nas sete edições do Prefeitura no Seu Bairro, realizamos mais de 25 mil atendimentos e é gratificante ver a satisfação dos moradores ao usufruir dos diversos serviços disponíveis para toda a família. Sabemos que muitas pessoas não conseguem utilizar os serviços públicos durante a semana e são beneficiadas nos sábados com atendimentos desta ação social”, afirma o secretário de Gestão Estratégica, Dr. Allan Mohamed.

Confira os serviços que estarão disponíveis:

– Atividades de saúde e bem-estar: acolhimento com enfermagem, atualização vacinal, avaliação bucal, coleta de papanicolau, testes rápidos, optometria, consulta médica, ginecológica, pediatra, psicologia, nutricionista, eletrocardiograma, Planejamento Familiar, Auxílio Brasil/Bolsa Família e Central Reguladora;

– Saúde animal: Cadastro para castração de cães e gatos;

– Coordenadoria da Mulher;

– Patrulha Guardiã Maria da Penha;

– Oficinas ambientais da Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA) itinerante;

– Defesa Civil 199;

– Procon Municipal;

– OAB Taboão da Serra: orientação jurídica gratuita;

– Oficina de Beleza: Cortes de cabelo masculino, feminino e esmaltação de unhas;

– Varal Solidário: doação de roupas e calçados;

– Banco de Alimentos;

– CadÚnico;

– Casa do Adolescente;

– Casa do Empreendedor com Banco do Povo Paulista e Sebrae Aqui;

– Emprega Taboão;

– Cidadania Itinerante em parceria com o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Feitiço da Vila: 2ª Via gratuita de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito;

– Atividades de Cultura, Esportes e Lazer;

– Educamais: Cadastro para cursinho Educafro, inscrição para Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação para o Trânsito;

– Coordenadoria da Juventude.

“Chegamos a 8ª ação Prefeitura no Seu Bairro e todos nós do Governo Aprígio contamos com a presença dos nossos munícipes. Esta é uma ação que deu certo e veio para ficar. Avise os amigos e traga a família”, finaliza Allan Mohamed.

Serviço:

Prefeitura no Seu Bairro

Sábado, 26/08, das 10h às 16h

Local: UBS Oliveiras / Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. Oliveiras