UBS Sílvio Sampaio é reformada pela Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou no mês de março as obras para a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sílvio Sampaio. As obras incluem serviços elétricos, hidráulicos, instalação de pisos novos, nova pintura e muito mais.

De acordo com o projeto divulgado pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, a obra incluiu serviços de alvenaria, revisão elétrica e hidráulica, instalação de esquadrias, instalação de pisos e revestimentos, nova pintura e nova cobertura.

O prefeito Aprígio afirma que, além da UBS Sílvio Sampaio, outras unidades serão revitalizadas. “Além da UBS Sílvio Sampaio, estamos reformando no Pirajuçara as novas instalações do Centro de Referência da Mulher. Outras unidades de saúde também serão contempladas, como a UBS Oliveiras/Marabá. Cuidar da saúde da nossa população é nosso dever e vamos fazer contratando mais médicos e reestruturando os espaços físicos das unidades”, declarou.

Para o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, em breve, a unidade terá infraestrutura para atender os moradores da região de forma digna. “A UBS Sílvio Sampaio está recebendo essa reforma para atender os moradores com conforto. A estrutura da unidade precisava ser revitalizada e é o que estamos fazendo. Nesse período, os atendimentos não foram suspensos, parte da UBS atende os moradores e outra parte estão sendo realizadas as obras”, comentou.

De acordo com o Secretário de Obras, Valdemar Aprígio essa é uma medida essencial para os taboanenses. “Essa UBS precisava passar por uma reforma, as salas de atendimento, o telhado, os pisos necessitavam de reparos ou serem trocados. Entramos em processo de licitação no ano passado e no mês passado iniciamos as obras. Em breve, outras unidades serão reformadas e contemplarão conforto e dignidade aos moradores da cidade”, concluiu.

Para a reforma da unidade estão sendo investidos R$218.196,67 e o prazo para a conclusão da obra é de até 90 dias a partir da data de início.