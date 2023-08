Última semana de agosto será com frio de 11°C e muita chuva na região

Na região, as máximas não devem passar dos 26°C até a próxima sexta. O sol volta a aparecer a partir de quarta-feira, em meio ao tempo chuvoso e o céu encoberto por nuvens. Ainda de acordo com o Climatempo, a região está em alerta por causa das chuvas constantes ao longo da semana.

Entre segunda (28) e terça (29), o esperado é garoa ou chuva, além do tempo nublado durante o dia todo. A umidade sobe consideravelmente e os termômetros não passarão dos 19°C. Na quarta e quinta (31), o sol deve aparecer entre uma e outra pancada de chuva com mínima de 13°C e máxima de 25°C Já na sexta, que marca o início do mês de setembro, não deve chover mais.