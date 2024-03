Últimos dias de verão; confira a previsão do tempo para a semana

Direto da redação

O verão está chegando ao fim, mas, pelo menos até a quinta-feira (21), o clima na região continuará quente.

Segundo previsão do Climatempo e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os dias seguirão abafados, com sol e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Os temporais serão mais intensos na cidade na terça-feira (19) e a partir de quinta-feira (21), com a aproximação de uma frente fria. Até esse dia, ao longo da semana as temperaturas continuarão a passar dos 30º C.

O outono começa oficialmente na quarta-feira (20), mas a mudança do tempo acontece mesmo na sexta (22). Com temperaturas entre 19º C e 24º C, a previsão é de sol com muitas nuvens e chance de chuva a qualquer momento.

Previsão do tempo: