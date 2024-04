Unidades Básicas de Saúde de Taboão da Serra atendem casos suspeitos de dengue

Por Vera Sampaio, da PMTS

Os moradores de Taboão da Serra com sintomas de dengue já podem buscar atendimento em uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os atendimentos com equipe multiprofissional são realizados de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, exceto nas UBSs Oliveiras/Marabá, Parque Pinheiros/CSU e Margaridas, que funcionam das 07h às 19h. Aos sábados, nos dias 13, 20 e 27/04, as unidades também funcionarão das 09h às 15h. É necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço.

O objetivo da decisão tomada pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, é ampliar os locais de atendimento à população. “Todas as nossas UBSs contam com equipe multiprofissional, com dois médicos em cada, para atendimento de fluxo exclusivo dos pacientes com sintomas de dengue. Além dos atendimentos durante a semana, nos sábados deste mês, as unidades também estarão de portas abertas para cuidar dos pacientes com suspeita da doença”, destaca o prefeito Aprígio.

No sábado, 13/04, além do atendimento de casos suspeitos de dengue, também haverá vacinação contra gripe para grupos prioritários.

SINTOMAS DE DENGUE

Os sintomas mais comuns de dengue são febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, coceira e manchas na pele. Alguns pacientes com a doença também podem apresentar dor no fundo dos olhos, dores abdominais, enjoos, vômitos, mal-estar, cansaço e falta de apetite.

A Secretaria de Saúde recorda que nenhum paciente deve se automedicar, uma vez que alguns medicamentos podem agravar a doença, causando hemorragia e até a morte.

FAÇA A SUA PARTE!

Ações simples realizadas em casa são as melhores formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya:

– Feche bem a caixa d’água;

– Guarde pneus em locais cobertos;

– Coloque areia nos vasos de plantas;

– Amarre bem os sacos de lixo e só coloque na rua em horário próximo ao da coleta;

– Limpe bem as calhas da casa;

– Evite água parada;

– Lave diariamente o bebedouro de animais com bucha e sabão;

– Armazene garrafas vazias com a boca para baixo.

Um por todos e todos contra um!

SERVIÇO:

ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE DENGUE

– UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

– UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

– UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

– UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

– UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

– UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

– UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

– UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

– UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

– UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

– UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

– UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

– UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino