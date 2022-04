Universidades dos EUA oferecem mais de 450 cursos gratuitos

Direto da redação

Estudar em uma universidade da Ivy League pode ser mais simples do que você imagina. A plataforma Classcentral está disponibilizando quase 500 cursos online gratuitos de universidades como Harvard, Princeton, Yale e Columbia que podem ser realizados da sua casa.

A Ivy League é um grupo formado por oito das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidade da Pensilvânia, Princeton e Yale.

O que o Classcentral faz na verdade é centralizar, em uma única página, todos os cursos que essas instituições disponibilizam de maneira online e gratuita em diversas plataformas.

Alguns dos cursos são ministrados em sites comuns, como edX e Coursera. Outros usam sistemas mais específicos, como Kadenze e Canvas Network. Em todos os casos, no entanto, é possível realizar os cursos pela internet e sem custo.

Os cursos disponíveis englobam todas as áreas: há programas sobre “Negócios”, “Humanidades”, “Ciências Sociais” e “Saúde e Medicina”, entre muitos outros. Também é possível ordenar os cursos por ordem alfabética, avaliação dos usuários ou data de início.

Os cursos são ministrados em inglês, espanhol, francês e chinês, embora alguns ofereçam também opção de legendas em português. Do total, 400 deles oferecem possibilidade de conseguir um certificado — entretanto para obter o certificado é necessário realizar o pagamento de uma taxa.

Como acessar os cursos online gratuitos

Como os cursos são oferecidos por plataformas diferentes, o acesso a cada uma delas é diferente também. De maneira geral, é necessário realizar um cadastro na plataforma (ou linkar sua conta do Google ou Facebook à plataforma) e depois se “matricular” no curso (o que envolve basicamente clicar num botão para começar a ter acesso ao conteúdo).

A maioria dos cursos é self-paced, o que significa que eles podem ser realizados a qualquer momento, no ritmo que o estudante preferir. Alguns deles, no entanto, têm datas específicas de início, e nesse caso o aluno precisa realizar sua “matrícula” antes dessa data para não perder nenhum conteúdo.

Ao clicar em qualquer um dos cursos, o usuário pode ver uma breve descrição do seu conteúdo e informações como sua duração. Essa “duração”, no caso dos cursos self-paced, é estimada com um número de horas que o aluno deve dedicar, por semana, ao curso, e com o número de semanas que o curso deve durar caso o aluno cumpra essas horas.

Cursos introdutórios e mais aprofundados

É importante notar que embora todos os cursos sejam gratuitos e online, cada um deles é voltado para estudantes com conhecimentos prévios diferentes. Em alguns casos, pode ser necessário já ter uma boa base em alguma área para poder aproveitar adequadamente o conteúdo do curso. No entanto, como é possível se matricular sem custo, vale a pena arriscar participar de um curso mesmo que seu conteúdo pareça estar fora da sua área de especialização.