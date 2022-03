UPA Dr. Akira Tada retoma atendimentos gerais de Urgência e Emergência nesta quarta-feira (30)

Direto da redação, com informações da PMTS

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada retorna nesta quarta-feira (30), a realizar atendimentos gerais de Urgência e de Emergência para maiores de 12 anos. Os atendimentos pediátricos serão retomados no domingo, 10/04. A volta dos atendimentos gerais foi possível devido a redução do número de casos positivos de Covid-19 e da chamada síndrome respiratória aguda grave.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, ressaltou que a retração no número de casos de Covid-19 permite que a unidade retorne a sua condição original de atendimento. “Ultrapassamos a marca das mais de 600 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. O avanço da vacinação possibilitou a redução do número de casos, óbitos e de internações pelo novo coronavírus. Sendo assim, a partir desta quarta-feira, 30 de março, a UPA Dr. Akira Tada volta a realizar atendimentos gerais de urgência e emergência com segurança. Já os atendimentos pediátricos serão retomados no domingo, 10 de abril”, explicou.

Além dos atendimentos gerais de Urgência e Emergência, a UPA Dr. Akira Tada continuará recebendo pacientes com sintomas respiratórios. Os pacientes com sintomas gripais que preferirem podem passar em consulta remota com equipe do Alô Doutor. Através do telefone 4788-7700, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, a equipe da Secretaria de Saúde orienta e faz o monitoramento dos pacientes com sintomas gripais.

Com relação aos testes para detecção da Covid-19, estes continuarão sendo realizados na UPA Dr. Akira Tada conforme conduta médica.

O município de Taboão da Serra conta com três unidades para atendimentos de Urgência e Emergência que funcionam 24h: Unidade Mista de Taboão da Serra (Pronto Socorro e Maternidade Antena), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil (PSI) Dra. Zilda Arns Neumann.

Serviço:

UPA Dr. Akira Tada

Estrada de São Francisco, 2400 – Jardim Helena

Funcionamento: 24h

Unidade Mista de Taboão da Serra (Pronto Socorro e Maternidade Antena)

Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 – Jardim Trianon

Funcionamento: 24h

Pronto Socorro Infantil Dra. Zilda Arns Neumann

Rua Rodrigues Alves, 29, Jardim Mafalda

Funcionamento: 24h

Alô Doutor

Telefone: 4788-7700

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h