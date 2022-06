Uso de máscara volta a ser obrigatório nas dependências da Câmara de Taboão da Serra

Direto da redação

O uso de máscaras volta a ser obrigatório nas dependências da Câmara de Taboão da Serra. A exigência está em vigor desde o dia 1º de junho, mas o ato presidencial foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (15).

Segundo o documento, a obrigatoriedade do uso de máscara atinge vereadores, servidores e pessoas que visitem as dependências do poder legislativo. Também foi definido revezamento de 50% dos servidores de cada setor, trabalhando assim de modo remoto, quando possível.

As sessões legislativas acontecem às terças-feiras, com início previsto às 10h, e com transmissão pelo canal oficial da Câmara no Youtube.