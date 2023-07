USP oferece 3,2 mil vagas em cursos gratuitos para público 60+

Por Samara Matos, na redação

A USP (Universidade de São Paulo) abriu inscrições para o segundo semestre do programa USP 60+, que disponibiliza vagas gratuitas para disciplinas regulares da graduação e atividades complementares da instituição. Estão inclusos cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. As inscrições vão até 24 de julho, no site.

Os interessados não precisam ter vínculo com a universidade e devem ter mais de 60 anos. A iniciativa é realizada na capital e nos campi do interior.

Atividades físicas como alongamento, yoga e dança de salão, além de oficinas de teatro, coral, fotografia de rua e visitas guiadas ao Museu do Ipiranga, também fazem parte da ação. Para algumas destas atividades as inscrições são realizadas ao longo do semestre.