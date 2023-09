USP realiza Processo Seletivo para Docentes na Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Direto da redação

Com o objetivo de realizar a contratação de um professor contratado I, II ou III, a Universidade de São Paulo (USP), anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo.

De acordo com o edital, a vaga é ofertada ao docente da área de Políticas de Turismo, no curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa em nível superior, com mestrado ou doutorado na área pleiteada.

Quando contratado, a remuneração ofertada ao docente varia de R$ 1.236,62 a R$ 2.558,68, referente a jornada de trabalho de 12 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever no período de 2 a 11 de outubro de 2023, das 8h às 16h, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico da Universidade.

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo elas: prova escrita e prova didática, com a duração mínima de 40 e máxima de 60 minutos.

Este Processo Seletivo terá validade imediata, exaurindo-se com a eventual contratação do aprovado.