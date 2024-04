Vacina contra gripe para ‘grupo prioritário’ está sendo aplicada nas UBSs de Embu das Artes até dia 31 de maio

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes informa que a aplicação da vacina contra a gripe (influenza) está acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e vai até 31/5 para o seguinte grupo prioritário:

– Quem tem mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, puérperas, gestantes, pessoas com deficiência permanente, portadores de comorbidades, professores, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos que percorrem longas distâncias, adolescentes em situação de medidas socioeducativas (menor de 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua e forças de segurança e salvamento.

Quem for se vacinar deverá apresentar a carteira de identidade – ou um documento com foto ou CPF ou cartão do SUS – e a carteira de vacinação.

E o Dia D da campanha ocorrerá no dia 13/4, data em que todas as UBS estarão abertas para vacinação desse grupo prioritário, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal desse público.

CLIQUE AQUI PARA VER ENDEREÇOS DAS UBSs