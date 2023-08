Vacinação contra gripe é prorrogada até 31 de agosto em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra, seguindo a recomendação do Governo Estadual, prorrogou a campanha de vacinação contra gripe até o dia 31/08. Pessoas maiores de 06 meses que ainda não receberam o imunizante podem procura uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda-feira a sexta-feira, das 08h

às 16h, para receber a dose. Basta apresentar documento oficial com foto, cartão do

SUS e comprovante de endereço. O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça que a imunização é segura e eficaz.

“A vacinação contra gripe reduz o número de complicações, internações e até óbitos pela doença. Por isto, é fundamental que a população seja vacinada”, destaca. Em 2022, o Estado de São Paulo registrou 222 óbitos decorrentes de casos graves causados pela infecção dos diversos tipos de vírus da Influenza. A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para estes quadros mais graves.

O imunizante utilizado este ano é trivalente e protege contra Influenza A subtipos H1N1 e H3N2, e Influenza B (linhagem B/Victoria).

Serviço:

Vacinação contra gripe

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Antonio Pereira da Silva "Seu Dodó” – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd.

Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América