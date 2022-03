Veja a previsão do tempo na primeira semana de outono em Taboão da Serra

Direto da redação

O Outono começou neste domingo (21) às 12h33 e derrubou as altas temperaturas em toda região metropolitana de São Paulo. O final de semana em Taboão da Serra foi marcado por chuvas.

A estação de transição entre o Verão e o Inverno são marcadas por chuvas mais escassas e a chegada de massas de ar frio, oriundas do sul do continente para a região sudeste, derrubando as temperaturas.

Veja abaixo a previsão do tempo em Taboão da Serra até sexta-feira, dia 25:

Segunda (21): Mínima: 16ºC – Máxima: 21ºC – Nublado com chuva isolada:

Terça (22): Mínima: 14ºC – Máxima: 21ºC – Tempo claro pela manhã e encoberto à tarde. Sem previsão de chuva.

Quarta (23): Mínima: 13ºC – Máxima: 26ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Quinta (24): Mínima: 16ºC – Máxima: 30ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Sexta (25): Mínima: 19ºC – Máxima: 30ºC – Encoberto com chuvisco

* Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)