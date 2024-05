Veja as atrações do Rodeio de Itapecerica da Serra que acontece em julho

Da Assessoria de Imprensa

A maior festa do peão da grande São Paulo divulgou na última semana a grade de shows da festa que vai acontecer entre os dias 12 e 20 de julho. Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Ana Castela são alguns dos artistas que estarão se apresentando na 44ª edição do evento que segue sendo realizado no Ginásio de Esportes, região central da cidade de Itapecerica da Serra, que faz parte da Região Metropolitana de São Paulo. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 20 de maio.

A festa vai começar no dia 12 de julho com o show da aclamada dupla Jorge & Mateus e do cantor Gustavo Mioto. No dia 13, quem sobe ao palco são os irmãos Henrique & Juliano que prometem um grande show. O segundo final de semana tem a apresentação do cantor Luan Santana no dia 19, e da “Boiadeira”, Ana Castela, no dia 20. Nos próximos dias serão anunciados o link e os pontos de vendas para a compra de ingressos.

O evento, que aquece a economia local e de toda a região, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, e tem a realização, assim como no ano passado, da Organização Estrela e Cia Verde Amarelo, duas das maiores empresas de entretenimento do Estado de São Paulo.

Vale destacar a mega estrutura do evento, a grande Arena, além de arquibancada coberta, área vip, camarote corporativo e particular, Lounge Vip, Lounge Camarote e o Camarote Open Bar. Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada.

O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

SHOWS

12/07 – Jorge & Mateus e Gustavo Mioto

13/07 – Henrique & Juliano

19/07 – Luan Santana

20/07 – Ana Castela

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 12 a 20 de julho

Local: Ginásio de Esportes – Avenida Dona Anila, 1001 – Centro – Itapecerica da Serra/SP.

Informações: https://www.instagram.com/rodeioitapecerica/