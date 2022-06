Veja como doar sangue no dia 20 de junho na sede da OAB de Taboão da Serra

Direto da Redação, com informações da CAASP

A Subseção de Taboão da Serra da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Taboão) realiza na próxima segunda-feira (20) campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. A doação pode ser feita por advogados e advogadas e a população em geral das 9h às 15h.

Para facilitar a doação, as pessoas interessadas podem agendar o melhor horário CLICANDO AQUI!

Batizado de “Junho Vermelho” com o intuito de incentivar a doação de sangue, a OAB Taboão reforça que “o chamado se faz mais importante nesta época, porque alguns fatores, como as baixas temperaturas, inibem as pessoas a saírem de casa. Além disso, é nesta época que há aumento de síndromes gripais, condição que impede temporariamente as pessoas de doar sangue”, diz

Requisitos para doar sangue!

Portar documento oficial de identidade com foto; De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar acima de 53 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 (*) e 69 (**) anos; *menores de 18, precisam de autorização. Estar descansado; Quem fez tatuagem só pode doar após 12 meses; Vacina Coronavac – 48 horas / Demais 7 dias

SERVIÇO:

O quê: Campanha de Doação de Sangue

Quando: Dia 20 de junho (segunda-feira) – das 9h às 15h

Onde: OAB Taboão da Serra (Rua Ernesto Rosa da Fonseca, 73 – Parque Pinheiros)