Veja detalhes do novo empreendimento da Cooperativa Vida Nova em Taboão da Serra

A Cooperativa Habitacional Vida Nova anunciou a construção de um novo empreendimento em Taboão da Serra, o grupo 19. Os prédios serão construídos na região do Jardim Salete, altura do km 274 da Rodovia Régis Bittencourt.

A informação do novo empreendimento foi divulgada pela rede social da Cooperativa e o Taboão em Foco apurou outras informações. A primeira delas é o local exato: será na Rua Bernardo Joaquim de Moraes. No terreno ao lado, outro empreendimento, do Governo do Estado, também está em construção.

Outra informação que a nossa reportagem apurou é que serão 7 prédios, com 24 andares cada, totalizando 1330 apartamentos de 50 m², dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda gourmet, vaga na garagem.

VALORES* (atualizado às 20h41)

Os valores que constam no comunicado enviado por email são o seguinte abaixo:

2 Dormitórios:

Inscrição: R$ 100,00

Adesão: R$ 1.000,00

Terreno: 12 X R$ 1.000,00

Construção: 168 X R$ 1.198,00

ADESÃO

Para se inscrever, basta CLICAR AQUI e preencher o formulário. A Cooperativa já enviou email a todos que estão na fila de espera.

》Empreendimento não terá apartamentos com três dormitórios, como informamos anteriormente.