Veja onde curtir o carnaval em Taboão da Serra e região

Para quem está em Taboão da Serra e quer curtir o carnaval, que começa oficialmente neste final de semana, não vai faltar oportunidades. No Parque Jacarandá, o bloco Cachorro de Selva agita o Parque Jacarandá, a partir das 18h, tanto no domingo (11), quanto na segunda (12). Ao lado de Taboão, na avenida Eliseu de Almeida, pertinho do metrô Vila Sônia, acontece os desfiles das Escolas de Samba de Bairro.



Veja a programação com os horários:

Desfiles das Escolas de Samba de Bairro

Um dos destaques do Carnaval no Butantã é o desfile das Escolas de Samba de Bairro de São Paulo, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro na Avenida Eliseu de Almeida, na altura do número 3310. A entrada é gratuita.

Confira a programação:

10/02 (Sábado) – Acesso de Bairros 3:

19h00 – Imperial da Vila Penteado

19h30 – Paulistanos da Glória

20h00 – Estação Invernada

20h30 – Cacique do Parque

21h00 – Acadêmicos do Ipiranga

21h30 – Locomotiva Piritubana

22h00 – Quilombo Asas da Liberdade

22h30 – Unidos do Jaçanã

23h00 – Folha Verde

23h30 – Cabeções de Vila Prudente

00h00 – Acadêmicos do Campo Limpo

00h30 – Império do Samba

01h00 – Raízes de Vila Prudente

01h30 – Primeira da Aclimação

11/02 (Domingo) – Acesso Especial de Bairros:

21h00 – Ilê Axé Omo Odé (Afoxé)

21h40 – Leandro de Itaquera

22h20 – Lavapés Pirata Negro

23h00 – Flor de Vila Dalila

23h40 – T.U.P

00h20 – Unidos de Santa Bárbara

01h00 – Combinados de Sapopemba

12/02 (Segunda-feira) – Acesso Especial de Bairros:

21h40 – Unidos do Vale Encantado

22h20 – União Imperial

23h00 – Isso Memo

23h40 – Unidos de Guaianases

00h20 – Brinco da Marquesa

01h00 – Raízes do Samba

Apuração:

A apuração dos desfiles acontece na quarta-feira de cinzas (14/02).

Carnaval em Taboão da Serra

No domingo (11/02) e na segunda-feira (12), o Bloco Cachorro de Selva agita o Parque Jacarandá em Taboão da Serra, a partir das 18h nos dois dias.

Local: Rua Irati, 120 – Jardim Trianon;

Ponto de Referência: ao lado do Poupatempo Pirajuçara

Horário: a partir das 18h