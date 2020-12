Veja quem é a pedagoga cotada para assumir a Secretaria de Educação no governo Aprígio

Por Allan dos Reis, na redação

A pedagoga Dirce Matiko Nakano deve ser confirmada nos próximos dias como Secretária de Educação de Taboão da Serra no governo Aprígio (Podemos), que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Ela, inclusive, já está trabalhando na transição ‘informal’ da pasta, colhendo informações para ficar atualizada do andamento da Secretaria.

O Taboão em Foco confirmou a informação com três fontes distintas, que afirmam que “ela foi convidada e aceitou o convite”. Porém, o nome dela ainda não está confirmado oficialmente pelo prefeito eleito.

“Ela está ajudando sim neste momento para entendermos os desafios da educação no próximo governo, mas inexistiu até o momento qualquer conversa sobre [ser] secretária”, afirma Wagner Eckstein Júnior, coordenador da campanha do Aprígio.

A pedagoga Dirce Matiko Nakano auxilia o governo eleito Aprígio no processo de transição e deve ser confirmada Secretária de Educação de Taboão da Serra.

Dirce foi diretora do Departamento de Educação de Taboão da Serra na gestão do ex-secretário César Callegari, no governo Evilásio Farias, e trabalhava na formação dos professores.