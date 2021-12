Verão começa nesta terça (21); estação deve ter mais chuva e calor menos intenso

Direto da redação

O verão de 2021/2022 será de muita chuva e calor mais ameno para a estação, informou o Climatempo. O motivo é a La Niña — caracterizada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Em suma, o período começa oficialmente nesta terça-feira (21) às 12h59 (horário de Brasília).

Portanto, a estação é caracterizada pela elevação da temperatura em todo país em função da posição relativa à Terra em relação ao Sol mais ao sul, fazendo com que os dias sejam mais longos que as noites e as mudanças climáticas sejam mais bruscas, descreveu o Instituto Nacional de Meteorologia.

Em Taboão da Serra o verão começa nesta terça com máxima de 30°C.