Vereador André Egydio realiza almoço para imprensa e apresenta projeto de lei para implantação da tecnologia 5G em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (3), o presidente da Câmara de Taboão da Serra, vereador André Egydio convidou toda a imprensa regional para um bate papo sobre o projeto de lei que irá viabilizar a implantação da tecnologia 5G na cidade. A PL entrará em pauta para votação na próxima terça-feira (8).

Egydio destacou que o 5G representa uma revolução e que a nova tecnologia vai trazer benefícios ao se consolidar em Taboão da Serra, causando um impacto positivo na economia e desenvolvimento do município. Pelo cronograma previsto pela Anatel, o município seria contemplado pela rede 5G somente em julho de 2026. Porém, houve antecipação no calendário e Taboão da Serra já tem seis Erbs (estações rádio base).

Mas esse avanço da expansão do 5G depende também da aprovação na Câmara Municipal da chamada “Lei das Antenas”. Muitas cidades já têm o 5G liberado, mas poucas têm a lei atualizada.

Ciente da necessidade de nova legislação, o presidente André Egydio promete colocar em pauta o projeto de lei que trata deste tema. “Vamos agilizar para votar essa lei nesta terça-feira (8). Pois, as empresas de telefonia precisam de uma lei que dê segurança jurídica para as operadoras, que são vencedoras do consórcio 5G. A Anatel tem R$ 40 bilhões para a implantação do 5G, as operadoras só precisam escolher as cidades. Então se Taboão da Serra sair na frente, será a primeira cidade da Região Metropolitana a ter o 5G”, disse o presidente.

Com a nova legislação, as operadoras de telefonia vão poder implantar as ERB´s em outros pontos, além das tradicionais antenas.

O vereador Egydio foi nesta quinta-feira (3) até as cidades de Tarumã e Londrina, que já implantaram o 5G, para conhecer a dinâmica da tecnologia, e e as diretrizes gerais de implantação de infraestrutura de redes de telecomunicações.