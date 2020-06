Vereador de Taboão da Serra, Johnatan Noventa, está com coronavírus

Direto da redação

O vereador de Taboão da Serra, Johnatan Noventa (PTB), 26 anos, é mais um dos infectados pelo novo coronavírus. O Taboão em Foco confirmou a notícia com fontes próxima ao parlamentar na semana passada. Ele está em isolamento e sua condição clínica está “bem melhor”.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, que informa que o parlamentar “justificou a mesa diretora ausência nas últimas sessões por motivo de saúde” e que “somente após a entrega do atestado, a Câmara Municipal poderá tornar público o motivo do afastamento médico do vereador Johnatan Noventa”, diz.