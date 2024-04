Vereador Dr. Ronaldo Onishi celebra sucesso do 9º Encontro de Autismo de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na região central

Aconteceu na manhã deste sábado (6) o 9º Encontro de Autismo de Taboão da Serra, organizado pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi. O evento aconteceu no Cemur e reuniu centenas de pessoas, incluindo crianças, pais e especialistas que palestraram sobre temas relacionados ao autismo.

“Superou as expectativas. Tratamos de temas importantes como o autismo na adolescência, de temas que envolvem a transformação. Foi uma palestra brilhante da doutora Bruna Ituassu. A doutora Adriane reforçou pontos importantes do espectro do autismo. E a doutora Andreia que falou dos critérios importantes para acessar o BPC LOAS e dos principais erros, que levam a negativa”, afirma Onishi.

Ele também lembrou de outras atividades realizadas durante o encontro com Leonardo Moura, o Pedro e Amanda.

A primeira a palestrar foi a médica Bruna Ituassu, que falou sobre o crescimento das crianças com autismo. Os novos desafios ao chegarem na adolescência e juventude. Em seguida, a pediatra Adriane Yamamoto focou sua palestra para os desafios ainda na infância para as crianças diagnosticadas com TEA. A advogada Dra. Andréia Cristillo esclareceu como os pais de crianças com TEA devem proceder para terem acesso ao BPC LOAS e como evitar erros no preenchimento.

O Encontro de Autismo é organizado pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi e já faz parte do calendário de atividades de Taboão da Serra, sempre no início de abril.