Vereador Marcos Paulo deixa governo Aprígio e vai apoiar Engenheiro Daniel nas eleições municipais

Direto de Redação / Foto: Reprodução Redes Sociais

O vereador Marcos Paulo (PSDB) anunciou na sexta-feira, dia 8, que está deixando a base de apoio do Governo Aprígio e vai disputar as eleições municipais ao lado do opositor, Engenheiro Daniel. Nos bastidores se especula a possibilidade dele ser o candidato a vice na chapa, cargo que a priori é do atual vice-prefeito Buscarini.

O anúncio do apoio aconteceu na Câmara Municipal, mas – ao contrário dos vereadores Sandro Ayres e Érica Franquini – não houve convite para imprensa. O pré-candidato Daniel comentou em suas redes sociais sobre o apoio. “Quero dividir com vocês, uma alegria e uma conquista para o nosso projeto. Recebi hoje o apoio oficial de uma grande liderança e representante da cidade, meu amigo e vereador Marcos Paulo (Paulinho)”, postou.

Em 2020, Marcos Paulo foi eleito para o seu terceiro mandato como vereador. Ele teve 4.444 votos e também apoiava o candidato Engenheiro Daniel, derrotado por Aprígio.