Vereador Nezito entrega “Medalha 19 de Fevereiro” a seus homenageados

Em seu segundo ano no mandato, o vereador Nezito (Republicanos) entregou a “Medalha 19 de Fevereiro” a Abilio Salvador e Sérgio de Souza e Silva durante sessão solene na quinta-feira, dia 17. A honraria foi criada para celebrar o aniversário da cidade, que é 19 de fevereiro.

Abílio mora em Taboão da Serra há 20 anos e “faz um brilhante trabalho atráves do projeto Turma da Alegria desenvolvido no Jardim Record, colocando um sorriso no rosto das nossas crianças”, exalta Nezito.

O outro homenageado, Sérgio de Souza, comerciante que mora no Parque São Joaquim. “Ele realiza diversas ações sociais importantes, como o trabalho de coleta de tampinhas onde os recursos são aplicados no Hospital do Câncer de Barretos. Obrigado por fazer esse trabalho humano”, reforça o vereador.

Nezito também fez questão de parabenizar “Taboão da Serra pelos 63 anos de emancipação”. E enalteceu a gestão do prefeito Aprígio “que vem fazendo muito por nossa cidade”.

A Medalha 19 de Fevereiro é entregue pelos vereadores a 26 pessoas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento de Taboão da Serra.