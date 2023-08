Vereador Ronaldo Onishi recebe Juliana Brizola no encontro com lideranças do PDT na Câmara de Taboão

Por Samara Matos, na redação

A ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul Juliana Brizola (PDT) participou, nesta quinta-feira (16), de um encontro com lideranças do partido PDT em Taboão da Serra. A atividade aconteceu na Câmara Municipal e o anfitrião da noite foi o Vereador Ronaldo Onishi. Na ocasião, a ex-parlamentar palestrou sobre ‘ A educação como instrumento de transformação’.

O anfitrião da casa expressou sua felicidade em receber Juliana Brizola como palestrante e ficou impressionado com o conteúdo abordado. Além disso, anunciou que aceitou o convite do PDT para sua filiação

“A palestra que tivemos aqui na Câmara foi de um conteúdo tão importante. E eu via no olhar das pessoas o quanto estavam atentas a tudo que era dito – isso me impressionou- são ideais que nós temos que lutar sempre. Hoje, foi dada uma aula aqui de cidadania, dignidade, proteção e crescimento. Nós precisamos de mais políticos com esse espírito que lutem por causas tão importantes. E fico feliz por ter sido o anfitrião e por ter proporcionado esse aprendizado. Fui convidado pelo PDT e vou aceitar esse convite, pois esse partido tem ideais que eu acredito e luto”, disse Onishi

“A ideia hoje era apresentar um novo PDT para as lideranças da cidade e também ter a oportunidade de ouvir a Juliana Brizola falar sobre as propostas que o partido apresenta. O prefeito também fez questão de receber a Juliana em seu gabinete e falar sobre Taboão. Estamos indo para a base de apoio à reeleição do prefeito Aprígio, fizemos o convite ao vereador Onishi para vir para o PDT para disputarmos as eleições já com ele no partido, e a nossa meta é pelo menos duas cadeiras a conquistar aqui. Vamos fazer um trabalho para fortalecer o partido “, diz Gleides Sodré, presidente do PDT de Taboão da Serra.

Juliana Brizola é gaúcha, natural de Porto Alegre, casada e mãe de dois filhos. Juliana é herdeira de uma linha de políticos comprometidos com a gestão pública em defesa da maioria da população. Seu avô Leonel Brizola já, quando governador do RS e prefeito de Porto Alegre, fez muito pela população. Seu maior projeto foi zerar o déficit educacional da época.

Em sua palestra em Taboão, Juliana falou sobre a educação como uma ferramenta importante para que nosso país cresça com igualdade, com mais justiça social e com oportunidade para todos. Além disso, falou sobre as suas principais bandeiras: a educação em tempo integral, políticas públicas para mulheres, valorização do servidor e do patrimônio público.

“Hoje foi um encontro que eu fui recebida com muito carinho, conheci pessoas que gostam muito do meu Avô Leonel, isso acarinha o nosso coração. Fui ao gabinete do prefeito Aprígio e conseguimos discutir sobre a política da cidade de Taboão. Estou à disposição do PDT de Taboão para o que precisarem, foi um grande prazer visitar a cidade. A grande marca do PDT é a educação, pois a educação foi a bandeira de vida do meu avô Leonel Brizola e o PDT não tem só o discurso da educação, tem também o exemplo – Leonel Brizola- . A educação precisa de continuidade e a comunidade escolar deve ser sempre respeitada. O PDT agora apoia o governo de Taboão e vai enfrentar o ano que vem uma eleição que pretendemos aumentar as nossas cadeiras na câmara de vereadores”, diz Juliana