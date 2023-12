Vereadora Érica Franquini vai para oposição ao Governo Aprígio e declara apoio ao pré-candidato Engenheiro Daniel

Direto da Redação

A vereadora Érica Franquini (PSDB) confirmou em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (5) que está deixando a base do Governo Aprígio após quase três anos de apoio. Ela afirma que agora faz parte da oposição e vai apoiar o pré-candidato Engenheiro Daniel nas eleições de 2024.

“Queria anunciar que eu estava com o Aprígio e rompi com o governo. É um governo muito difícil. Foram diversas coisas que me levaram a tomar essa decisão”, afirma Érica.

Ela direcionou suas críticas a diversos secretários municipais, que ela afirma não atenderem suas demandas ao longo desses (quase) três anos. Há poucos dias, seus assessores e servidores da Prefeitura discutiram durante uma ação de poda de árvore na região do Intercap.

E completou. “As obras todas paradas, a zeladoria toda largada, parece que não sabem trabalhar. Vou ser a voz do povo”, prometeu Érica Franquini.

A partir de agora, a base do Governo Aprígio é composta por 12 vereadores de situação e a vereadora da oposição.

APOIO PARA 2024

O pré-candidato Engenheiro Daniel foi convidado pela vereadora para participar da coletiva de imprensa, onde teve o apoio oficializado. Em 2020, Érica apoiou Daniel na disputa contra Aprígio, então candidato da oposição. “O que ela não produziu em 3 anos, vai fazer neste ano”, prevê.

Ele agradeceu o apoio e afirmou estar fazendo oposição propositiva. Ao contrário de outros pré-candidatos, Fernando Fernandes e Evilásio Farias, Daniel afirma ter outra postura. “Não vou ficar expondo ninguém nas redes sociais”, diz.

Questionado sobre alianças na eleição municipal de 2024, Engenheiro Daniel garante que a “única chance de composição” com outros candidatos é se “não estiver no 2º turno” e brincou sobre o apoio do prefeito de Embu das Artes. “Todo mundo que o Ney Santos apoia, ganha a eleição”, encerra.

OUTRO LADO

No sábado (2), durante inauguração do Ecoponto no Jardim Trianon, o prefeito Aprígio comentou sobre a saída da vereadora. “Eu ouvi falar, que ela falou que iria sair. Para mim não falou nada. Preciso respeitar a opinião dela. Se ela falar que não quer ficar, não vou dizer que tem que ficar. Todos nós temos que decidir o que é melhor para nós”, resumiu.