Vereadora Joice Silva destina verbas para comprar raio-x para o SER; veja destino de outras 7 emendas

Direto da redação

A vereadora Joice Silva (PTB) destinou no orçamento de 2022 emenda impositiva de R$ 250 mil para compra de máquina de raio-x para o Serviço Especializado de Reabilitação (SER). A parlamentar também teve olhar especial para o Projeto de Castração Animal e destinou R$ 125 mil. Veja abaixo para onde foram destinadas outras seis emendas.

“Essas emendas são de extrema importância para Taboão da Serra. Ficam 125 mil reais para que o governo possa dar andamento ao projeto de castração dos animais em nossa cidade. A outra emenda vai beneficiar o SER que atende muitas pessoas e é importante que tenhamos uma máquina de raio-x nova e tenhamos segurança para que o médico possa diagnosticar o que paciente tem”, diz Joice.

Para 2022, Joice também destinou R$ 150 mil em emendas para reformas de praças no Jardim Ouro Preto, Parque Assunção e no Jardim Pazzini. Além de outros R$ 50 mil para que a Prefeitura reforme a quadra do Jardim Santa Rosa. “As pessoas precisam de mais espaços de lazer com qualidade”, diz.

Outra reforma importante, que a vereadora Joice Silva destina recurso é para o prédio do Centro de Reabilitação Social (CRS), que fica no Jardim Vitória. A emenda é de R$ 100 mil. “É importante que as pessoas com deficiência atendidos no local tenham um serviço de qualidade”.

E também “deixei R$ 80 mil para aquisição de sistema de monitoramento, de preferência na Rua Angela Maria Cardoso [Parque Laguna] e na Avenida Corifeu de Azevedo Marques [Jardim Santa Terezinha]. Infelizmente nesses locais temos várias práticas de crimes”, completou.

EMENDAS IMPOSITIVAS

Em Taboão da Serra, os 13 vereadores podem indicar emendas impositivas [obrigatórias] no orçamento do ano seguinte. Ao todo, a vereadora Joice Silva está destinando R$ 755 mil.