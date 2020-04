Vereadora Priscila Sampaio está isolada em casa com sinais clínicos do coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

A vereadora de Taboão da Serra, Priscila Sampaio (Republicanos), 35 anos, confirmou a informação obtida pelo Taboão em Foco de que estaria com coronavírus. Em conversa por whatsapp, ela informou que realizou tomografia, que apresenta sinais “característico do Covid-19”. Nesta quinta-feira (2) fará a coleta de amostra para realização do exame clínico.

A vereadora está isolada em casa, sendo assistida. Apesar do caso não ser considerado grave, que necessite de internação hospitalar, também não é dos casos mais leves. Ela afirma sentir “falta de ar e alguns sintomas chatos da doença”.

Apesar da confirmação, a secretária de saúde Dra. Raquel Zaicaner reforçou a reportagem que, apesar de estar com todos os sintomas, oficialmente ela está com “infecção viral” e só o exame clínico vai confirmar ou não a infecção pelo coronavírus.