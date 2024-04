Vereadores Carlinhos do Leme e Ronaldo Onishi explicam saída do Governo Aprígio; Buscarini afirma ter acordo para ser vice do Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Ao lado do pré-candidato a prefeito Engenheiro Daniel, os vereadores Carlinhos do Leme e Ronaldo Onishi concederam entrevista coletiva na noite de segunda-feira (15). Os vereadores Marcos Paulo, Sandro Ayres, o presidente Dr. André da Sorriso e o vice-prefeito Buscarini também participaram da conversa, que aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Eles reforçam que aderiram ao Governo Aprígio e se mantiveram na base por mais de três anos para que a gestão municipal pudesse dar andamento às propostas que levaram durante a campanha eleitoral. Ambos, em 2020, foram candidatos ao lado de Daniel.

“Esse é o momento que a gente precisa decidir. Ou a gente se mantém ao lado daquilo que a gente não acredita [no governo] ou escolhe outro caminho. E escolhi caminhar com o Engenheiro Daniel”, afirma Carlinhos.

Onishi afirma que “as ruas falam e querem um projeto moderno e que possa levar a nossa cidade ao patamar que ela merece”. E por isso “faço parte do grupo político onde o Engenheiro Daniel conseguiu reunir quase metade da Câmara e o atual vice-prefeito”, diz.

ACORDO DO VICE-PREFEITO

Rebatendo as notícias de que não será o candidato a vice-prefeito na chapa com o Engenheiro Daniel, o atual vice-prefeito Buscarini reforçou ter um acordo com o pré-candidato há pelo menos dois anos e afirma que torce para que o acordo seja cumprido na campanha eleitoral.

“Todo mundo sabe que fechamos o acordo em 2022. […] Essa parceria é Daniel prefeito e Buscarini vice-prefeito. Mas é o Daniel que vai escolher se é positivo para ele. […] O acordo com o Daniel é esse. E espero que cumpra. Sou uma pessoa que posso agregar”, diz Buscarini.