Vereadores de Taboão da Serra entregam Medalha Zumbi dos Palmares durante Sessão Solene

Da assessoria

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, os vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra entregaram na noite desta quinta-feira, 25, a Medalha Zumbi dos Palmares.

A cerimônia realizada no Plenário da Casa de Leis segue uma Lei Municipal cuja qual determina que a homenagem deve ser entregue a 26 pessoas que contribuíram com o desenvolvimento e o crescimento do município pelos bons serviços prestados em seus setores.

Os nomes foram definidos pelos 13 vereadores, na 33ª Sessão Ordinária, da terça-feira, 09, e aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos do Leme, “cada evento realizado é uma emoção diferente e o Poder Legislativo não poderia deixar de prestar esta homenagem no mês da Consciência Negra pelos trabalhos prestados na sociedade”.

Durante o evento o vereador lembrou ainda que, tivemos aqui 26 homenageados que possuem uma história na cidade. “Alguns anônimos, aqueles injustiçados peço preconceito que assola nosso país e outros com histórias de superação incrível. É com muito orgulho que esta Casa de Leis, de uma forma direta ou indireta, pode contribuir com a luta pela igualdade racial, pelo fim do racismo e da intolerância que vivenciamos com frequência no dia a dia”.

A cerimônia contou com a presença do público e imprensa respeitando todos os protocolos de segurança no combate ao Covid-19 como uso de álcool em gel e máscaras. O conteúdo completo do evento pode ser acessado pelo canal oficial do legislativo, via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KRuIjDSF4ss.

Confiram a lista dos homenageados:

Alex Bodinho: Ângela Cristina Sampaio de Oliveira e José Aparecido Cruz

Anderson Nóbrega: Nílcio Regueira Dias e Nilmar Queiroz dos Santos

Dr. André da Sorriso: Michel Ricardo Arruda e Michael Ricardo Arruda

Carlinhos do Leme: Neuza Maria Teodoro e Nicileia Lima Queiroz

Celso Gallo: Jorge Paulino dos Reis e Luiz Carlos Ferreira Barros

Érica Franquini: Egídio Pereira dos Santos e Gilvan Medeiros de Queiroz

Joice Silva: Eliete Ferreira Dias de Souza e José Luiz Flores Macedo

Luzia Aprígio: Professor Wilson Santos Silva e Professora Elaine Nani

Manoel Nezito: Lucilene Silva Andrade e Helen Sandra da Silva Domingos

Enfermeiro Rodney: Regina Aparecida Souza de Araújo e Rosenita Araújo dos Santos “in memorian”

Dr. Ronaldo Onishi: Dra. Débora Santos e Dra. Rosalba Donizeti de Oliveira

Sandro Ayres: Suzana Regina Amaro Pantrigo e Valdeci Nunes da Silva

Wanderley Bressan: Naruna Costa e Thiago de Jesus da Silva