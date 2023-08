Vereadores de Taboão da Serra voltam do recesso e sessões legislativas são retomadas nesta terça (dia 1)

Da CMTS

As sessões legislativas na Câmara Municipal de Taboão da Serra serão retomadas nesta terça-feira, dia 1º de agosto, após o recesso parlamentar do mês de julho. Os munícipes podem acompanhar os debates diretamente do plenário a partir das 10h ou pelo canal do youtube do poder legislativo.

Neste segundo semestre, projetos importantes vão entrar em pauta. Do projeto de lei da chamada “Lei das Antenas”, que regulamenta o sinal do 5G, ao orçamento municipal para o ano de 2024. Outras discussões importantes também vão continuar em pauta, como a proposta de uma empresa privada de construção de cemitério vertical.

“A Câmara Municipal vai cumprir o seu papel de trabalhar para reconstruir a nossa cidade. Teremos neste semestre muitas discussões de projetos importantes, que vão colaborar para o desenvolvimento de Taboão da Serra. Será um semestre que ganharemos novos serviços com o hospital veterinário, a municipalização da rodovia Régis Bittencourt e a nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra. Projetos que tiveram participação ativa dos 13 vereadores”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

A Câmara de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores, eleitos para mandato de 2021 a 2024.

SERVIÇO:

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Dia: Terça-feira (dia 1 de agosto)

Horário: a partir das 10h

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Telefone: (11) 4788-9300

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAFmU9INqUs3CD420E2nhug