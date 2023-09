Vereadores destacam papel do secretário Júnior na aprovação das contas de 2021 do prefeito Aprígio

Direto da Redação

A aprovação das contas de 2021 da Prefeitura de Taboão da Serra, primeiro ano da gestão Aprígio, foi celebrada pelo secretário de administração Wagner Eckstein Júnior como sinal de acertos às decisões que precisavam ser tomadas na época. Em especial por alguns fatores: a transição de governo não foi adequada, o município tinha grandes dívidas e o município enfrentou o período mais crítico da pandemia.

E com – ao menos – esses três fatores difíceis, os vereadores destacaram o papel de Júnior, como é chamado, a frente do Governo Aprígio e aprovação das contas.

“Quero registrar que as contas do nosso governo foram aprovadas. Não posso deixar de parabenizar nosso prefeito, que pegou nossa cidade em um momento difícil, vindo de uma pandemia e de um orçamento que não estava aprovado, tivemos problemas nessa Casa de Leis e o prefeito com sua habilidade, soube conduzir. […] Mas não posso deixar de parabenizar o Wagner Eckstein Júnior. Sob seu comando, na administração, ouço a dizer que é o secretário mais jovem a ter as contas aprovadas. Mostra o seu compromisso com a cidade”, elogia o vereador Ronaldo Onishi.

Quem também destacou o papel dos secretários foi o vereador Sandro Ayres. “Quando vemos as contas do prefeito [Aprígio] sendo aprovadas, no exercício de 2021, a gente vê a competência do Toninho [Antonio Rodrigues, secretário de finanças e planejamento] e Wagner Eckstein Júnior [secretário de administração] porque a gente sabe o esforço feito em 2021, com um orçamento engessado. Sabemos que estamos no caminho certo”, diz.

“O governo mostra a sua responsabilidade quanto tem suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os pareceres do tribunal mostram o quanto esse governo tem o compromisso com a população. O acórdão mostra que o prefeito Aprígio, o secretário de administração [Júnior] e de finanças [Antonio Rodrigues] cumpriram com a sua obrigação e com responsabilidade, nos traz o sentimento de dever cumprido. Estamos apoiando um governo que tem responsabilidade e compromisso com Taboão da Serra”, afirma Joice Silva.

Após elogiar a gestão do governo Aprígio, o vereador Anderson Nóbrega reforçou. “O Tribunal de Contas valida essa forma de fazer política em nossa cidade. Então, quero parabenizar o prefeito e o secretário Júnior Eckstein pela grande administração. Não é fácil ter suas contas aprovadas, ainda mais em um momento de crise, que a gente estava vivendo [em 2021]. Era um momento totalmente diferente”, diz.