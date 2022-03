Vereadores homenageiam 26 Mulheres de Taboão da Serra com a “Medalha Laurita Ortega Mari”

Por Samara Matos, na redação

Os 13 vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra entregaram a Medalha Laurita Ortega Mari, na noite de quarta-feira (30) durante Sessão Solene realizada no plenário da Câmara.

Receberam a honraria 26 mulheres que fizeram história em Taboão da Serra contribuindo com suas ações para o desenvolvimento da cidade. Cada vereador indicou dois nomes, que passou pela aprovação dos demais parlamentares do Poder Legislativo de Taboão.

A Medalha Laurita Ortega Mari entrou para o calendário oficial da cidade em 2017 e passou a ser comemorada em março mês do “Dia Internacional da Mulher”.

“Hoje participamos de um evento muito importante para nossa cidade. Evento esse que homenageamos 26 mulheres que fizeram a diferença em nosso município. Para mim é uma grande honra fazer parte da entrega da Medalha Laurita Ortega Mari. E essa é a forma que nos vereadores temos de reconhecer pessoas que ajudaram e continuam ajudando no crescimento de Taboão da Serra”diz o presidente da Câmara Carlinhos do Leme (PSDB).

O Prefeito Aprígio (Podemos) esteve na honraria e reconheceu a importância dessa medalha para essas mulheres que contribuíram para o avanço da cidade “Eu acho muito importante essa valorização as pessoas da cidade, que estão muito tempo e que tem um trabalho destacado no município. Elas merecem o reconhecimento. E a câmara faz essa homenagem tão importante com a entrega da Medalha Laurita Ortega Mari” diz Aprígio

Entre as homenageadas, pela vereadora Luzia Aprígio (Podemos), está a funcionara e fiel escudeira da família Aprígio, Angélica, que falou da importância em receber a honraria “Eu estou muito feliz com essa honraria. Eu trabalho com a família Aprígio desde 2000. Independente da política eu estou com eles. Eu sempre trabalhei atendendo o público deles, e eu amo fazer isso, faço independente da política. Meu propósito de vida junto com eles é ajudar e fazer tudo que está ao nosso alcance”afirma Angélica.

A transmissão da sessão aconteceu também pelo canal do youtube da Câmara.

Veja a relação das homenageadas:

Anderson Nóbrega – Tatiane José Santos de Almeida e Denise de Almeida Souza

Alex Bodinho – Carla Valéria da Cruz e Adriana Cristina de Almeida Santos

André Luis Egydio – Marta Regina de Oliveira Haupenthal e Tatiana de Abreu Barboza

Carlinhos do Leme – Dra Alessandra Matias Rentes e Silvia Elena Garcia

Celso Gallo – Maria Bruna de Queiroz e Maria Margarida da Silva Faria

Érica Franquini – Vera Lucia Teixeira Franquini e Dirce Takano

Joice Silva – Maria de Fatima Teixeira e Maria do Carmo Izaque

Luzia Aprígio – Angelica de Almeida Pinheiro – Maria Renilda de Oliveira Cerqueira

Manoel Nezito – Dra. Andréia de Jesus Monteiro e Maria Arlete Pinto dos Santos

Marcos Paulo de Oliveira – Edite Bachega e Rosa Hoshino

Enf. Rodney – Thais Nogueira Calvalhan Silva e Maguinólia Vicente da Silva Paião ( in memoriam)

Ronaldo Onishi – Rosana Behaker Garcia Crippa e Maria Aparecida Paiva de Sousa

Sandro Ayres – Irmã Ayres dos Anjos e Marilene Aparecida Pereira da Silva