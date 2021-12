Vereadores rebatizam parque, praça, campo e viela em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Os vereadores aprovaram na sessão legislativa desta terça-feira, dia 30 de novembro, projetos de leis alterando nomes de parque, campo, viela e praça de Taboão da Serra. Os novos nomes homenageiam familiares, amigos e políticos.

Localizada no Jardim Saporito, a Viela F vai ganhar o nome do pai do vereador e autor da proposta Enfermeiro Rodney (PSD), passando a se chamar Rua Vicente Ferrer de Oliveira. Na justificativa, um abaixo-assinado com apenas cinco assinaturas, referendando o pedido.

O campo do Botafogo, no Jardim Record, que ganhou gramado sintético no início do ano, será rebatizado de Campo Caboré. A proposta é de autoria da vereadora Luzia Aprígio (Podemos).

De autoria do vereador Ronaldo Onishi (DC), a Praça Canadá será rebatizada para Praça Dra. Márcia Regina Amaro Corrêa, advogada de Taboão da Serra, morta em decorrência da Covid-19 em maio deste ano.

“Na mais justo que nós, como homenagem a ela, vamos dar o nome da praça que ela tanto ocupava de fato, que ela transformava a vida das crianças com a festa no dia 12 de outubro. Agradeço a cada um por essa homenagem, que é em memória a todos que morreram em decorrência do Covid-19”, diz Onishi.

PARQUE REBATIZADO

O conhecido Parque da Família, localizado no bairro Parque Pinheiros, será rebatizado em homenagem ao avô do vereador Anderson Nóbrega (MDB) e passará a se chamar Parque Olívio Nóbrega. No Ele já havia sido homenageado com o nome de uma rua, no mesmo bairro.

“Em 1996, meu pai [Olívio Nóbrega Filho] ainda como vereador fez um requerimento pedindo a melhoria da sede [como era conhecido]. Era o pedido para construção de um parque realmente. […] Em 2004 conseguimos a quadra coberta do Inocoop. Continuou a luta e entrou [como vereador] meu irmão Eduardo Nóbrega e o sonho continua. Em 2015, veio o Parque do Inocoop, mas veio uma injustiça muito grande e meu irmão foi impedido pelo ex-prefeito [Fernando Fernandes], que solicitou que ele não fizesse essa homenagem ao meu vô e meu pai que foi síndico daquele condomínio. […] Vão falar mal, vão falar mal. É minha função como vereador também dar nome de rua, nome de praça”, diz Anderson Nóbrega.

Os projetos vão para sanção do prefeito Aprígio (Podemos) que pode vetar ou sancionar.