Vereadores voltam a cobrar Shopping Taboão para que construa 2ª alça de acesso, como prevê projeto original

Direto da Redação

Na sessão legislativa do dia 1º de agosto, que marcou a volta do recesso parlamentar, os vereadores voltaram a cobrar do Shopping Taboão a construção da alça de acesso sobre a Rodovia Régis Bittencourt, sentido Embu das Artes, e sugerem nova CEI, semelhante a CPI, caso não tenho informações a respeito do andamento.

“Quero trazer uma fala de repúdio a resposta do Shopping Taboão ao requerimento 99/2023, que eles responderam sem responder. Deu aquela verdadeiro ‘migué'”, disse Marcos Paulo, que pediu audiência pública para que eles possam esclarecer. “E se necessário for, abriremos uma nova CPI”, complementa.

Quem também tratou do tema foi a vereadora Érica Franquini, que presidiu a CPI, há alguns anos. “Nós precisamos ver aonde [o projeto da alça] está parado. Vamos fazer uma audiência no próximo dia 12 de agosto”, diz.

ESTACIONAMENTO DO SHOPPING

O vereador Carlinhos do Leme começou seu discurso elogiando o Shopping Taboão pelo desenvolvimento que trouxe ao município, mas voltou a fazer cobranças.

“Tive um encontro com o deputado federal Celso Russomano e encontramos uma das pessoas responsáveis pelo shopping e relatamos a questão do estacionamento. Não podemos interferir no valor do estacionamento, mas o shopping tem que fracionar o valor. Não é justo a pessoa ficar 11 minutos e a pessoa pagar R$ 14, mesmo valor da pessoa que ficou três horas”, diz Carlinhos.