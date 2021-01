Vestibulinho Etec: Prazo para recurso de candidatos com inscrições indeferidas termina nesta terça (5)

Direto da redação

Candidatos que tiveram a inscrição indeferida no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs) no Estado de São Paulo têm entre esta segunda e terça-feira (dias 4 e 5) para apresentarem recurso. As listas de candidatos com problemas na inscrição também estão disponíveis nos sites. O recurso deve ser apresentado diretamente pelos sites vestibularfatec.com.br e vestibulinhoetec.com.br, respectivamente.

O período para recurso permite a retificação de notas inseridas e o reenvio de documentos comprobatórios que tenham sido rejeitados por apresentarem problemas. O resultado dos pedidos de revisão das inscrições será divulgado nos dias 13 de janeiro pelas Etecs e 14pelas Fatecs.