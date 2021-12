VI Seminário debate Educação Especial na região

Da assessoria

O prefeito Dr. Francisco Nakano participou do VI Seminário da Educação Especial, coordenado pela Diretoria de Ensino Região de Itapecerica da Serra, na manhã desta terça-feira, 7 de dezembro, no Auditório do Complexo Administrativo.

Com o tema: ‘Uma escola para todos e para cada um’, o evento contou com a presença de professores, diretores e coordenadores de Educação da região sudoeste. “Quero cumprimentar a todos pela realização deste Seminário, vocês estão de parabéns, sejam todos bem-vindos em nossa cidade”, disse Dr. Nakano.

A abertura oficial ficou por conta da dirigente regional de Ensino, Luciane Magalhães de Carvalho. “Temos muito apreço pela Educação Especial. Precisamos da participação de todos para mudar o paradigma da Educação Inclusiva”, discursou Luciane.

Durante o Seminário, o público assistiu às seguintes atrações: Palestra sobre o atendimento do estudante com deficiência; apresentação cultural transmitida on-line; prática pedagógica do estudante com deficiência auditiva; oficina de Libras; e exposição de artes plásticas, confeccionada por alunos de escolas do município.

Também marcaram presença no encontro o secretário municipal de Educação, Márcio Bezerra Carvalho; dirigentes de Educação Reinaldo de Lima, de Taboão da Serra, e Margarete Vieira, de São Lourenço da Serra; chefe de Gabinete Capitão Edson Carvalho; representantes da Educação dos municípios de Embu-Guaçu e Juquitiba; além da participação remota do secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.