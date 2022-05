Via abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

Direto da redaçã0

A Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades são para trabalhar em diversas regiões do país, nas áreas corporativa e operacional.

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Via, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo. No mesmo site também é possível encontrar mais informações sobre as vagas.