Viação Pirajuçara vai receber mais ônibus zero km em Taboão da Serra e Embu das Artes

A Viação Pirajuçara, de Taboão e Embu das Artes, vai receber mais ônibus zero quilômetro nos próximos dias. A entrega será referente a um lote de 30 ônibus comprados pela empresa, como parte da renovação de sua frota.

Desta vez, os ônibus virão no padrão com porta apenas do lado direito. Serão veículos do modelo Caio Apache Vip V, com chassis Mercedes-Benz 1726L, que contarão com ar condicionado, suspensão a ar, tomadas USB e padrão Euro 6.

A expectativa é de que os veículos operem em ao menos sete linhas da região. Entre elas, estão a linha 079, 213, 300. Recentemente, a operadora já colocou em operação 12 novos ônibus na linha 459.