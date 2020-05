Vice-prefeito Laércio Lopes foi infectado pelo coronavírus, mas já se recuperou

Por Samara Matos, na redação

O vice-prefeito de Taboão da Serra, Laércio Lopes testou positivo para a Covid-19, mas já está recuperado. Ele ficou quatro dias internado no Hospital Next Butantã, em São Paulo, e teve alta no sábado (23).

Laércio teve os primeiros sintomas de febre e dores nas costas. Durante uma teleconsulta, o médico indicou a ida ao hospital para fazer o teste. “Eu tive coronavírus e fiquei internado no hospital quatro dias. Mas, Graças a Deus, eu consegui me curar. Hoje já estou melhor e imune. O homem lá de cima gosta bastante de mim pelo jeito”, diz Lopes ao Taboão em Foco.

Em agosto de 2019, Laércio Lopes também teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou afastado durante alguns meses. No início deste ano voltou a despachar em seu gabinete na Prefeitura, mas realiza fisioterapia para recuperar por completo os movimentos que foram prejudicados.